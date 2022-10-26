Пригнали навіть БТР. До центру Москви стягнули велику кількість військових

Повідомляється, що до будівлі Ради Федерації на Великій Дмитрівці прибула велика кількість військових, пригнали навіть бронетранспортер. На опублікованому відео зафіксовано колону військової техніки, людей у військовій формі та з автоматами.

"Рух на вулиці перекрили. З чим саме пов'язане прибуття військових, невідомо", - пише паблік.

Російські ЗМІ зазначають, що Федеральна служба охорони (ФСО) до цього анонсувала навчання на території Будинку уряду, Ради Федерації, Держдуми та комплексу будівель Адміністрації президента. За планом навчання мають відбутися з 25 по 27 жовтня.