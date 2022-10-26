Пригнали даже БТР. В центр Москвы стянули большое количество военных

Сообщается, что к зданию Совета Федерации на Большой Дмитровке прибыло большое количество военных, пригнали даже бронетранспортер. На опубликованном видео зафиксирована колонна военной техники, люди в военной форме и с автоматами.

"Движение на улице перекрыли. С чем именно связано прибытие военных, неизвестно", - пишет паблик.

Российские СМИ отмечают, что Федеральная служба охраны (ФСО) до этого анонсировала учения на территории Дома правительства, Совета Федерации, Госдумы и комплекса зданий Администрации президента. По плану учения должны пройти с 25 по 27 октября.