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"Пригласим, если угроза будет реальной". Украина допускает участие Британии в войне с РФ

Автор: Анастасия Рокитна

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил о возможном приглашении в Киев британских военнослужащих в случае полномасштабной войны с Россией. Дипломат заявил, что сейчас важно понять насколько реальна опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью UATV.

По его словам, Россия создает этот "туман войны", просто используя как рычаг в переговорах.

"Наша задача и наших партнеров - отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны", - заявил он.

Посол рассказал, что у него спросили: пригласит ли Украина британских солдатов на украинскую территорию.

"Я ответил: если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", - заявил Пристайко.

Напомним, Британия предупредила Россию, что украинцы будут сражаться, а РФ ждет новый Афганистан и Чечня.

По данным украинской разведки, Россия тайно перебрасывает на Донбасс танки, боеприпасы и горючее.

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