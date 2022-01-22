"Пригласим, если угроза будет реальной". Украина допускает участие Британии в войне с РФ

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил о возможном приглашении в Киев британских военнослужащих в случае полномасштабной войны с Россией. Дипломат заявил, что сейчас важно понять насколько реальна опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью UATV.
По его словам, Россия создает этот "туман войны", просто используя как рычаг в переговорах.
"Наша задача и наших партнеров - отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны", - заявил он.
Посол рассказал, что у него спросили: пригласит ли Украина британских солдатов на украинскую территорию.
"Я ответил: если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", - заявил Пристайко.
Напомним, Британия предупредила Россию, что украинцы будут сражаться, а РФ ждет новый Афганистан и Чечня.
По данным украинской разведки, Россия тайно перебрасывает на Донбасс танки, боеприпасы и горючее.