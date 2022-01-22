"Запросимо, якщо загроза буде реальною". Україна допускає участь Британії у війні з РФ

За його словами, Росія створює цей "туман війни", просто використовуючи як важіль у переговорах.

"Наше завдання і наших партнерів - відокремити правду від загрози та зрозуміти, наскільки реальна небезпека, щоб дипломатичними методами не дозволити розпочатися активній фазі війни", - заявив він.

Посол розповів, що в нього запитали: чи запросить Україна британських солдатів на українську територію.

"Я відповів: якщо загроза буде реальною, якщо буде початок активних дій, ми проситимемо все що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на наші території", - заявив Прістайко.