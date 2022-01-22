"Пригласим, если угроза будет реальной". Украина допускает участие Британии в войне с РФ

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил о возможном приглашении в Киев британских военнослужащих в случае полномасштабной войны с Россией. Дипломат заявил, что сейчас важно понять насколько реальна опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его интервью UATV .

По его словам, Россия создает этот "туман войны", просто используя как рычаг в переговорах.

"Наша задача и наших партнеров - отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны", - заявил он.

Посол рассказал, что у него спросили: пригласит ли Украина британских солдатов на украинскую территорию.

"Я ответил: если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", - заявил Пристайко.