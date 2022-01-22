"Запросимо, якщо загроза буде реальною". Україна допускає участь Британії у війні з РФ
Посол України в Лондоні Вадим Пристайко заявив про можливе запрошення до Києва британських військовослужбовців у разі повномасштабної війни з Росією. Дипломат заявив, що зараз важливо зрозуміти наскільки реальна небезпека.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю UATV.
За його словами, Росія створює цей "туман війни", просто використовуючи як важіль у переговорах.
"Наше завдання і наших партнерів - відокремити правду від загрози та зрозуміти, наскільки реальна небезпека, щоб дипломатичними методами не дозволити розпочатися активній фазі війни", - заявив він.
Посол розповів, що в нього запитали: чи запросить Україна британських солдатів на українську територію.
"Я відповів: якщо загроза буде реальною, якщо буде початок активних дій, ми проситимемо все що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на наші території", - заявив Прістайко.
Нагадаємо, Британія попередила Росію, що українці будуть битися, а РФ чекає новий Афганістан і Чечня.
За даними української розвідки, Росія таємно перекидає на Донбас танки, боєприпаси і пальне.