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"Запросимо, якщо загроза буде реальною". Україна допускає участь Британії у війні з РФ

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Київ, Субота 22 січня 2022 14:32
"Запросимо, якщо загроза буде реальною". Україна допускає участь Британії у війні з РФ Фото: посол України у Великобританії Вадим Пристайко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Посол України в Лондоні Вадим Пристайко заявив про можливе запрошення до Києва британських військовослужбовців у разі повномасштабної війни з Росією. Дипломат заявив, що зараз важливо зрозуміти наскільки реальна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю UATV.

За його словами, Росія створює цей "туман війни", просто використовуючи як важіль у переговорах.

"Наше завдання і наших партнерів - відокремити правду від загрози та зрозуміти, наскільки реальна небезпека, щоб дипломатичними методами не дозволити розпочатися активній фазі війни", - заявив він.

Посол розповів, що в нього запитали: чи запросить Україна британських солдатів на українську територію.

"Я відповів: якщо загроза буде реальною, якщо буде початок активних дій, ми проситимемо все що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на наші території", - заявив Прістайко.

Нагадаємо, Британія попередила Росію, що українці будуть битися, а РФ чекає новий Афганістан і Чечня.

За даними української розвідки, Росія таємно перекидає на Донбас танки, боєприпаси і пальне.

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