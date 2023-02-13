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Приганяють свіже "м'ясо". Федоров попередив про ротації ворога в Запорізькій області

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тимчасово окупованій території Запорізькій області ворог здійснює ротації, аби поновити кількість солдатів через втрати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Як відзначив Федоров, мобілізовані повертаються в Росію або у чорних пакетах, або ж їдуть "відпочити" до шпиталів. Натомість до Запорізької області приганяють все більше свіжого "м'яса", а також наглядачів за місцевими маріонетками.

"Так, у гауляйтера окупованої частини Запорізької області Балицького з’явилося вже два заступника-гастролера. Якщо раніше до нього приставили наглядача з Челябінська. То наразі другим став наглядач з Красноярського краю", - додав Федоров.

Також міський голова зауважив, що цивільні відмовляються співпрацювати з окупантами навіть заради "престижних" посад.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Мелітополі окупанти почали, не соромлячись, приставати до дівчат-підлітків і молодих жінок.

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