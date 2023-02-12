Російські військові пристають до підлітків в Мелітополі, - Федоров

Російські окупанти, не соромлячись, пристають до дівчат-підлітків і молодих жінок. Часто така поведінка загарбників стає однією з причин причиною виїзду з окупованого Мелітополя Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафона.

"Вчора я зустрічався з дітьми, які виїхали. Одна дівчинка, якій 16 років, сказала, що вона виїхала по тій простій причині, що кадировці та інші російські військові почали приставати до дітей 16-17 років. Це той факт, що я вчора почув від нашої дівчинки, що виїхала з тимчасової окупації", - розповів він.

Як пише "РІА Мелітополь", це не єдиний такий випадок. Так, машина з осетинами зупинялися прямо на зупинці громадського транспорту в нижній частині Мелітополя і окупанти починали чіплятися до молоденької жінки, довівши її до сліз.

Це трапилось на зупинці громадського транспорту, стоять люди, чекають маршрутки. Через дорогу троє осетинів у військовій формі сідають у джип і з різким розворотом і вереском шин підкочують до зупинки. Той, що на пасажирському був, через вікно покликав дівчину, яка стояла на зупинці, і почав її "уламувати".

"Це внизу на ринку, там через припарковані машини і так не проїхати, а ці своєю "дупою" перекрили дорогу. Стоїть уже затор із невеликої вантажівки, маршрутки і трьох легкових - чекають, коли осетини "нафліртуються", - розповів очевидець.

Як повідомлялося, російські загарбники обладнали на території окупованого Мелітополя Запорізької області п'ять тортур, де, за підтвердженими даними, застосовують для тортур людей електрику та стріляють по кінцівках.

Нагадаємо, російські окупанти зазнають величезних втрат на лінії фронту, зокрема в Запорізькій області, тому громадські лікарні в окупованих районах України перетворені ними на військові госпіталі.