Пригоняют свежее "мясо". Федоров предупредил о ротациях врага в Запорожской области

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Как отметил Федоров, мобилизованные возвращаются в Россию или в черных пакетах, или же едут "отдохнуть" в госпитали. В Запорожскую область пригоняют все больше свежего "мяса", а также надзирателей за местными марионетками.

"Так, у гауляйтера оккупированной части Запорожской области Балицкого появилось уже два заместителя-гастролера. Если раньше к нему приставили надзирателя из Челябинска. То сейчас вторым стал надзиратель из Красноярского края", - добавил Федоров.

Также городской голова отметил, что гражданские отказываются сотрудничать с оккупантами даже ради "престижных" должностей.