Пригоняют свежее "мясо". Федоров предупредил о ротациях врага в Запорожской области

На временно оккупированной территории Запорожской области враг осуществляет ротации, чтобы восстановить количество солдат из-за потерь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Как отметил Федоров, мобилизованные возвращаются в Россию или в черных пакетах, или же едут "отдохнуть" в госпитали. В Запорожскую область пригоняют все больше свежего "мяса", а также надзирателей за местными марионетками.
"Так, у гауляйтера оккупированной части Запорожской области Балицкого появилось уже два заместителя-гастролера. Если раньше к нему приставили надзирателя из Челябинска. То сейчас вторым стал надзиратель из Красноярского края", - добавил Федоров.
Также городской голова отметил, что гражданские отказываются сотрудничать с оккупантами даже ради "престижных" должностей.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мелитополе оккупанты начали, не стесняясь, приставать к девушкам-подросткам и молодым женщинам.
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