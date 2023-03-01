У прифронтових областях складна ситуація з енергетикою, але дефіцит не прогнозується, - "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 18 днів і наразі не прогнозується. Споживання на рівні робочого дня.

Повідомляється, що потреба у електриці країни повністю покривається виробничими потужностями наших електростанцій та незначним обсягом імпорту з Європи.

За даними Офісу генпрокурора, за 4,5 місяці 255 ракет та дронів влучили по енергетичній інфраструктурі. З них 214 - по об’єктах високовольтної мережі НЕК "Укренерго".

До того ж, було відновлено роботу ще однієї з електростанцій, що збільшило доступну потужність в енергосистемі та відповідно її операційну безпеку.

При цьому складна ситуація складається у прифронтових областях. Через обстріли росіян є пошкодження у магістральних мережах у Дніпропетровській області, а також у мережах операторів систем розподілу у Донецькій та Херсонській областях. Відновлення здійснюються за умов безпекової ситуації для ремонтних бригад.

В Одеській області проводяться необхідні заходи для підвищення надійності живлення Одеси та району.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна витримала енергетичний терор РФ та забезпечила громадян теплом взимку, тож найважчий період вже позаду.

Окрім того, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи відновить Україна експорт електроенергії.

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