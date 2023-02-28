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Витримали енергетичний терор РФ. Україна пройшла найважчий період, - Шмигаль

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Вівторок 28 лютого 2023 18:18
Витримали енергетичний терор РФ. Україна пройшла найважчий період, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна витримала російський енергетичний терор та забезпечила громадян теплом протягом зими в умовах постійних обстрілів окупантів. Найважчий період вже позаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засідання Кабінету Міністрів.

"Сьогодні останній день зими, до завершення опалювального сезону залишається півтора місяця. Можна впевнено сказати, що ми пройшли найважчий період. Витримали російський енергетичний терор та забезпечили тепло в оселях українців", - сказав він.

За словами прем'єра, Україна виграла не лише битву за тепло, але й битву за світло. Вже 17 днів поспіль в енергетичній мережі немає дефіциту потужності та найближчим часом не прогнозується за умови відсутності масованої атаки РФ.

Шмигаль подякував енергетикам і тепловикам за самовіддану працю, силам ППО за професійність, міжнародним партнерам за підтримку, а українцям - за ощадливість та стійкість.

"Будемо ще сильнішими. Не просто відновимо втрачене, але й модернізуємо, децентралізуємо та убезпечимо нашу енергосистему. Ця робота вже триває і буде прискорюватися", - додав він.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко також повідомляв, що в Україні більше не вимикатимуть світло, якщо РФ не буде бити по об'єктах енергетики.

До того ж, міністр розповів, чи відновить Україна експорт електроенергії.

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Денис Шмигаль Електроенергія
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