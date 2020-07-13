ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Приезжим из Украины необходимы 14 дней изоляции, - Минздрав Литвы

Вильнюс, Понедельник 13 июля 2020 23:28
Приезжим из Украины необходимы 14 дней изоляции, - Минздрав Литвы
Фото: украинский паспорт (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Всего в списке 63 страны

В Литве обновили список стран, приезжим из которых нужно провести 14 дней в изоляции из-за коронавируса. В этом списке - Украина.

Об этом пишет Delfi.

Всего в список включили 63 страны, в которых за последние 14 дней коронавирус установили больше чем у 25 из 100 000 жителей.

Вернувшиеся из этих стран, в течение 24 часов должны передать свои данные специалистам Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы.

Также они должны провести в изоляции 14 дней, даже если ехали через эти страны транзитом.Такой порядок распространяется и на приехавших из этих стран граждан Литвы и на иностранцев, у которых есть разрешение на въезд в Литву. Список таких стран обновляется с учетом эпидемиологических данных.

РБК-Украина писало, что власти Черногории уточнили правила въезда в страну жителей Украины.

Как сообщали накануне в МИД, украинские граждане могут въехать на территорию 23 стран, при этом в некоторые страны необходима виза, а также действуют определенные карантинные ограничения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Литватуризм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь