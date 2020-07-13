Приїжджим з України потрібні 14 днів ізоляції, - МОЗ Литви

Фото: український паспорт (РБК-Україна)

Всього в списку 63 країни

У Литві оновили список країн, приїжджим з яких потрібно провести 14 днів в ізоляції через коронавірус. У цьому списку - Україна.

Про це пише Delfi.

Всього в список включили 63 країни, в яких за останні 14 днів коронавірус встановили більше ніж у 25 з 100 000 мешканців.



Повернулися з цих країн, протягом 24 годин повинні передати свої дані фахівцям Національного центру громадського здоров'я (НЦОЗ) Литви.

Також вони повинні провести в ізоляції 14 днів, навіть якщо їхали транзитом через ці країни.Такий порядок поширюється і на які приїхали з цих країн громадян Литви і на іноземців, у яких є дозвіл на в'їзд в Литву. Список таких країн оновлюється з урахуванням епідеміологічних даних.

РБК-Україна писало, що влада Чорногорії уточнили правила в'їзду в країну жителів України.

Як повідомляли напередодні в МЗС, українські громадяни можуть в'їхати на територію 23 країн, при цьому в деякі країни необхідна віза, а також діють певні карантинні обмеження.