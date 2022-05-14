Приемлемый для Украины. Квин объяснила, какой мирный договор с Россией поддержат США
Американская администрация готова поддержать соглашение, согласно которому Украина выйдет победителем из войны. Эту позицию озвучила временная поверенная в делах Соединенных Штатов в Украине Кристина Квин.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.
В посольстве США назвали приемлемые рамки потенциального мирного договора между Украиной и РФ. Такое соглашение, прежде всего, должно учесть интересы украинцев.
"Я бы хотела увидеть дипломатическое решение этого, но очевидно, что не может быть дипломатического решения, при котором Украина проиграет, а Россия победит. Это неприемлемый вариант окончания этой односторонней агрессии. Я бы хотела, чтобы Украина и РФ достигли мирового соглашения, которое было бы приемлемым для Украины. И если оно будет таким, то США его поддержат", – объяснила Квин.
Накануне немецкий канцлер Шольц заявил о неготовности поддержать навязанный РФ силой мир. Он подчеркнул, что настоящий мир между двумя государствами возможен только при достижении взаимопонимания.
К слову, украинские военные приступили к тренировкам на технике из США.
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