Приемлемый для Украины. Квин объяснила, какой мирный договор с Россией поддержат США

Американская администрация готова поддержать соглашение, согласно которому Украина выйдет победителем из войны. Эту позицию озвучила временная поверенная в делах Соединенных Штатов в Украине Кристина Квин.

В посольстве США назвали приемлемые рамки потенциального мирного договора между Украиной и РФ. Такое соглашение, прежде всего, должно учесть интересы украинцев.

"Я бы хотела увидеть дипломатическое решение этого, но очевидно, что не может быть дипломатического решения, при котором Украина проиграет, а Россия победит. Это неприемлемый вариант окончания этой односторонней агрессии. Я бы хотела, чтобы Украина и РФ достигли мирового соглашения, которое было бы приемлемым для Украины. И если оно будет таким, то США его поддержат", – объяснила Квин.

Накануне немецкий канцлер Шольц заявил о неготовности поддержать навязанный РФ силой мир. Он подчеркнул, что настоящий мир между двумя государствами возможен только при достижении взаимопонимания.