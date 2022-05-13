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Германия не согласится с навязанным РФ Украине миром, - Шольц

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Кельн, Пятница 13 мая 2022 20:58
Германия не согласится с навязанным РФ Украине миром, - Шольц Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Навязанный Украине силой российский вариант мирного соглашения не готов поддержать немецкий канцлер Олаф Шольц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Германия не согласится на какой-либо мир между Украиной и РФ. Немецкий канцлер не поддержит договор, при котором российская сторона будет диктовать свои условия.

"Для меня неприемлем навязанный Украине мир", – заявил Шольц. Он подчеркнул, что настоящий мир между двумя государствами возможен только при достижении взаимопонимания.

Свой взгляд на контуры будущего мирного соглашения канцлер выразил на митинге сторонников Социал-демократической партии в Кельне. В воскресенье состоятся выборы в самом самых населенном регионе Германии – Северном Рейне-Вестфалии.

Напомним, что канцлер Шольц провел телефонный разговор с Путиным по поводу войны РФ против Украины.

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Российская Федерация Украина Германия Олаф Шольц Война России против Украины
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