Германия не согласится с навязанным РФ Украине миром, - Шольц
Навязанный Украине силой российский вариант мирного соглашения не готов поддержать немецкий канцлер Олаф Шольц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Германия не согласится на какой-либо мир между Украиной и РФ. Немецкий канцлер не поддержит договор, при котором российская сторона будет диктовать свои условия.
"Для меня неприемлем навязанный Украине мир", – заявил Шольц. Он подчеркнул, что настоящий мир между двумя государствами возможен только при достижении взаимопонимания.
Свой взгляд на контуры будущего мирного соглашения канцлер выразил на митинге сторонников Социал-демократической партии в Кельне. В воскресенье состоятся выборы в самом самых населенном регионе Германии – Северном Рейне-Вестфалии.
Напомним, что канцлер Шольц провел телефонный разговор с Путиным по поводу войны РФ против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.