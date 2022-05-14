Прийнятний для України. Квін пояснила, який мирний договір із Росією підтримають США
Американська адміністрація готова підтримати угоду, за якою Україна вийде переможцем із війни. Цю позицію озвучила тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Крістіна Квін.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.
У посольстві США назвали прийнятні рамки потенційного мирного договору між Україною і РФ. Така угода передусім повинна врахувати інтереси українців.
"Я б хотіла побачити дипломатичне розв'язання цього, але очевидно, що не може бути дипломатичного розв'язання, за якого Україна програє, а Росія переможе. Бо це неприйнятний варіант закінчення цієї односторонньої агресії. Я б хотіла, щоб Україна та РФ досягли мирової угоди, яка була б прийнятною для України. І якщо вона буде така, то США її підтримають", – пояснила Квін.
Напередодні німецький канцлер Шольц заявив про неготовність підтримати нав'язаний РФ силою мир. Він підкреслив, що справжній мир між двома державами можливий лише за умови досягнення взаєморозуміння.
До слова, українські військові розпочали тренування на техніці зі США.
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