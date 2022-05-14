ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прийнятний для України. Квін пояснила, який мирний договір із Росією підтримають США

Новость на русском →
Київ, Субота 14 травня 2022 21:29
Прийнятний для України. Квін пояснила, який мирний договір із Росією підтримають США Фото: Крістіна Квін (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Американська адміністрація готова підтримати угоду, за якою Україна вийде переможцем із війни. Цю позицію озвучила тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Крістіна Квін.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

У посольстві США назвали прийнятні рамки потенційного мирного договору між Україною і РФ. Така угода передусім повинна врахувати інтереси українців.

"Я б хотіла побачити дипломатичне розв'язання цього, але очевидно, що не може бути дипломатичного розв'язання, за якого Україна програє, а Росія переможе. Бо це неприйнятний варіант закінчення цієї односторонньої агресії. Я б хотіла, щоб Україна та РФ досягли мирової угоди, яка була б прийнятною для України. І якщо вона буде така, то США її підтримають", – пояснила Квін.

Напередодні німецький канцлер Шольц заявив про неготовність підтримати нав'язаний РФ силою мир. Він підкреслив, що справжній мир між двома державами можливий лише за умови досягнення взаєморозуміння.

До слова, українські військові розпочали тренування на техніці зі США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Війна Росії проти України
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС