Прийнятний для України. Квін пояснила, який мирний договір із Росією підтримають США

Американська адміністрація готова підтримати угоду, за якою Україна вийде переможцем із війни. Цю позицію озвучила тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Крістіна Квін.

У посольстві США назвали прийнятні рамки потенційного мирного договору між Україною і РФ. Така угода передусім повинна врахувати інтереси українців.

"Я б хотіла побачити дипломатичне розв'язання цього, але очевидно, що не може бути дипломатичного розв'язання, за якого Україна програє, а Росія переможе. Бо це неприйнятний варіант закінчення цієї односторонньої агресії. Я б хотіла, щоб Україна та РФ досягли мирової угоди, яка була б прийнятною для України. І якщо вона буде така, то США її підтримають", – пояснила Квін.

Напередодні німецький канцлер Шольц заявив про неготовність підтримати нав'язаний РФ силою мир. Він підкреслив, що справжній мир між двома державами можливий лише за умови досягнення взаєморозуміння.