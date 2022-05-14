Бои в городах, зачистка построек. Украинские военные тренируются наступать на технике США
Подразделения Сухопутных войск ВСУ отрабатывают навыки наступательных действий. Они тренируются на американских БТР, которые уже стоят на вооружении украинских пехотинцев.
Об этом сообщает РБК-Украинаа со ссылкой на Генштаб.
По словам командующего Сухопутных войск ВСУ генерала-полковника Александра Сырского, все подразделения сейчас совершенствуют свои умения в наступлении.
"Только осуществляя профессиональное и подготовленное наступление на российские оккупационные войска, мы сможем освободить нашу землю от врага. Для этого нужно много и непрерывно тренироваться. Только так мы сможем сохранить жизнь украинского воина и уничтожить российского оккупанта", - сказал он.
Он добавил, что украинские военные уже активно используют технику и вооружение, предоставленные иностранными партнерами.
В частности, тренировки проходят на американских БТР М113.
Также защитники сейчас совершенствуют тактику ведения боя в городах и селах, зачистку жилых помещений и наступление пехоты под прикрытием бронетехники.
Ранее мы сообщали, что украинские военные показали, как в Рубежном уничтожили российскую БМП.
Также мы писали, что ВСУ показали видео уничтожения Байрактаром пункта управления огнем артиллерии оккупантов.
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