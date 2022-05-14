ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бои в городах, зачистка построек. Украинские военные тренируются наступать на технике США

Новина українською →
Суббота 14 мая 2022 20:41
Бои в городах, зачистка построек. Украинские военные тренируются наступать на технике США ВСУ тренируются на американской технике (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Подразделения Сухопутных войск ВСУ отрабатывают навыки наступательных действий. Они тренируются на американских БТР, которые уже стоят на вооружении украинских пехотинцев.

Об этом сообщает РБК-Украинаа со ссылкой на Генштаб.

По словам командующего Сухопутных войск ВСУ генерала-полковника Александра Сырского, все подразделения сейчас совершенствуют свои умения в наступлении.

"Только осуществляя профессиональное и подготовленное наступление на российские оккупационные войска, мы сможем освободить нашу землю от врага. Для этого нужно много и непрерывно тренироваться. Только так мы сможем сохранить жизнь украинского воина и уничтожить российского оккупанта", - сказал он.

Он добавил, что украинские военные уже активно используют технику и вооружение, предоставленные иностранными партнерами.

В частности, тренировки проходят на американских БТР М113.

Также защитники сейчас совершенствуют тактику ведения боя в городах и селах, зачистку жилых помещений и наступление пехоты под прикрытием бронетехники.

Бои в городах, зачистка построек. Украинские военные тренируются наступать на технике СШАБои в городах, зачистка построек. Украинские военные тренируются наступать на технике СШАБои в городах, зачистка построек. Украинские военные тренируются наступать на технике СШАБои в городах, зачистка построек. Украинские военные тренируются наступать на технике США

Ранее мы сообщали, что украинские военные показали, как в Рубежном уничтожили российскую БМП.

Также мы писали, что ВСУ показали видео уничтожения Байрактаром пункта управления огнем артиллерии оккупантов.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС