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Прием по записи, дезинфекция и проветривание: в КГГА объяснили требования к стоматологиям

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Стоматологам запрещено принимать клиентов без средств индивидуальной защиты

В Киевской городской государственной администрации представили требования к работе стоматологий в условиях ослабления карантина. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Согласно утвержденным правилам, прием граждан разрешен лишь по предварительной записи. При этом интервал между клиентами должен составлять не менее 15 минут, чтобы они не контактировали между собой.

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Среди других требований:

  • между местами предоставляемых услуг должно быть не менее 1,5 м;
  • запрещен прием клиентов, которые имеют признаки респираторного заболевания или контактировали с людьми с коронавирусом на протяжении последних 14 дней. Соответствующий опрос должны провести за день до приема;
  • при оказании стоматологической помощи размещение пациента должно быть изолировано, стоматологи должны использовать маски и перчатки;
  • работники должны быть в респираторах (без клапана) или хирургических масках, герметичных защитных очках и щитках для лица, а также одноразовых перчатках;
  • средства защиты необходимо снимать в кабинете, где оказывалась помощь. Покидать помещение в средствах защиты запрещено;
  • на входах должны быть дозаторы с антисептиком и санитарный контроль для посетителей;
  • клиенты должны ожидать своей в масках на улице с соблюдением дистанции, внутрь допускаются посетители из расчета не более 1 человека на 10 м;
  • каждые два часа должна проводиться дезинфекция помещения и после каждого приема проветривать помещение не менее 15 минут;
  • рекламные брошюры, журналы или игрушки не должны быть доступными для клиентов в помещении.

Напомним, с 12 мая в Киеве начался первый этап ослабления карантина. Так, была разрешена работа непродовольственных магазинов, летних террас кафе и ресторанов, парикмахерских и салонов красоты, открыты парки, ателье, адвокатские конторы и автокинотеатры.