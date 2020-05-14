Прием по записи, дезинфекция и проветривание: в КГГА объяснили требования к стоматологиям

В Киевской городской государственной администрации представили требования к работе стоматологий в условиях ослабления карантина. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Согласно утвержденным правилам, прием граждан разрешен лишь по предварительной записи. При этом интервал между клиентами должен составлять не менее 15 минут, чтобы они не контактировали между собой.

Среди других требований:

между местами предоставляемых услуг должно быть не менее 1,5 м;

запрещен прием клиентов, которые имеют признаки респираторного заболевания или контактировали с людьми с коронавирусом на протяжении последних 14 дней. Соответствующий опрос должны провести за день до приема;

при оказании стоматологической помощи размещение пациента должно быть изолировано, стоматологи должны использовать маски и перчатки;

работники должны быть в респираторах (без клапана) или хирургических масках, герметичных защитных очках и щитках для лица, а также одноразовых перчатках;

средства защиты необходимо снимать в кабинете, где оказывалась помощь. Покидать помещение в средствах защиты запрещено;

на входах должны быть дозаторы с антисептиком и санитарный контроль для посетителей;

клиенты должны ожидать своей в масках на улице с соблюдением дистанции, внутрь допускаются посетители из расчета не более 1 человека на 10 м;

каждые два часа должна проводиться дезинфекция помещения и после каждого приема проветривать помещение не менее 15 минут;

рекламные брошюры, журналы или игрушки не должны быть доступными для клиентов в помещении.

Напомним, с 12 мая в Киеве начался первый этап ослабления карантина. Так, была разрешена работа непродовольственных магазинов, летних террас кафе и ресторанов, парикмахерских и салонов красоты, открыты парки, ателье, адвокатские конторы и автокинотеатры.