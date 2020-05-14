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Прийом по запису, дезінфекція та провітрювання: у КМДА пояснили вимоги до стоматологій

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Стоматологам заборонено приймати клієнтів без засобів індивідуального захисту

У Київській міській державній адміністрації представили вимоги до роботи стоматологій в умовах ослаблення карантину. Про це повідомили в прес-службі КГГА.

Згідно із затвердженими правилами, прийом громадян дозволено лише за попереднім записом. При цьому інтервал між клієнтами повинен становити не менше 15 хвилин, щоб вони не контактували між собою.

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Серед інших вимог:

  • між місцями наданих послуг повинна бути не менше 1,5 м;
  • заборонений прийом клієнтів, які мають ознаки респіраторного захворювання або контактували з людьми з коронавірусом протягом останніх 14 днів. Відповідне опитування повинні провести за день до прийому;
  • при наданні стоматологічної допомоги розміщення пацієнта має бути ізольовано, стоматологи повинні використовувати маски і рукавички;
  • працівники повинні бути в респіраторах (без клапана) або хірургічних масках, захисних герметичних окулярах і щитках для особи, а також одноразових рукавичках;
  • засоби захисту необхідно знімати в кабінеті, де надавалася допомога Залишати приміщення в засобах захисту заборонено;
  • на входах повинні бути дозатори з антисептиком і санітарний контроль для відвідувачів;
  • клієнти повинні чекати своєї в масках на вулиці з дотриманням дистанції, всередину допускаються відвідувачі з розрахунку не більше 1 людини на 10 м;
  • кожні дві години повинна проводитися дезінфекція приміщення і після кожного прийому провітрювати приміщення не менше 15 хвилин;
  • рекламні брошури, журнали або іграшки не повинні бути доступними для клієнтів у приміщенні

Нагадаємо, з 12 травня у Києві розпочався перший етап ослаблення карантину. Так, була дозволена робота непродовольчих магазинів, літніх терас кафе і ресторанів, перукарень і салонів краси, відкриті парки, ательє, адвокатські контори та автокинотеатры.