Приехала за пенсией: в Луганской области полиция задержала "сержанта ЛНР"

Правоохранители Луганской области задержали 59-летнюю женщину, которая в течение двух лет проходила службу в войсках боевиков "ЛНР". Приехала на свободную территорию Украины для получения пенсии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По словам задержанной, осенью 2014 года она вступила в незаконное вооруженное формирование, где занимала должность фельдшера зенитного дивизиона в городе Хрустальный. Во время службы она получила "звание" младшего сержанта.

"Женщина периодически выезжала на военный полигон в село Бугаевка Перевальского района, где принимала участие в проведении стрельб в качестве медработника, следила за соблюдением санитарного режима, проверяла качества питания, а также обучала боевиков оказанию первой медицинской помощи и домедицинской помощи при получении ранений", - добавляет пресс-служба полиции.

За свою деятельность задержанная получала зарплату в размере 19,5 тысячи рублей.

В мае 2016 года женщина покинула незаконные вооруженные формирования из-за болезни.

Согласно ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, задержанной грозит лишение свободы сроком до восьми лет.