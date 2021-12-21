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Приїхала за пенсією: в Луганській області поліція затримала "сержанта ЛНР"

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Вівторок 21 грудня 2021 16:15
Приїхала за пенсією: в Луганській області поліція затримала "сержанта ЛНР" Фото: в Луганській області поліція затримала "сержанта ЛНР" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці Луганської області затримали 59-річну жінку, яка протягом двох років проходила службу у військах бойовиків "ЛНР". Приїхала на вільну територію України для отримання пенсії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції.

За словами затриманої, восени 2014 року вона вступила до незаконного збройного формування, де обіймала посаду фельдшера зенітного дивізіону у місті Хрустальний. Під час служби вона отримала "звання" молодшого сержанта.

"Жінка періодично виїжджала на військовий полігон в село Бугаївка Перевальського району, де брала участь у проведенні стрільб у якості медпрацівника, слідкувала за дотриманням санітарного режиму, перевіряла якості харчування, а також навчала бойовиків наданню першої медичної допомоги та домедичній допомоги при отриманні поранень", - додає пресслужба поліції.

За свою діяльність затримана отримувала зарплату у розмірі 19,5 тисяч рублів.

У травні 2016 року жінка покинула незаконні збройні формування через хворобу.

Відповідно до ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, затриманій загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

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