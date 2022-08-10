Приедет ли МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: что говорят в "Энергоатоме"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может приехать на Запорожскую АЭС только при наличии гарантий безопасности, которую можно обеспечить, если ввести на станцию миротворческий контингент ООН.
Об этом в интервью РБК-Украина президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.
"Сейчас мы не можем гарантировать безопасность, поскольку от Запорожья до ЗАЭС больше 50 блокпостов с вооруженными людьми. Мы об этом говорили, и президент об этом говорил на встрече с Гросси (Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, - ред.). То, что предлагалось - ввести миротворческий контингент ООН ("голубые каски" - ред.) на станцию и тогда в составе этого контингента может быть миссия МАГАТЭ", - рассказал он.
По его словам, несколько переговоров было с МАГАТЭ по поводу их приезда.
"И во всех заявлениях, которые мы делали, мы говорили, что надо признать, что основная проблема безопасности ЗАЭС - это присутствие там захватчиков и то, что они там делают. И радикальным решением является установление демилитаризованной зоны на территории станции и вокруг нее. Мы это просили сделать с самого начала. И после этого может приехать миссия, и мы сможем обеспечить ее безопасность", - добавил Котин.
Как сообщалось, о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен приехать на захваченную Запорожскую АЭС или отправить миссию стало известно еще в начале июня.
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