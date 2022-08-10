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Чи приїде МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: що кажуть в "Енергоатомі"

Фото: президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін (facebook com energoatom ua)
Автор: Наталія Гурковська, Юрій Дощатов

Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ) може приїхати на Запорізьку АЕС лише за наявності гарантій безпеки, яку можна забезпечити, якщо ввести на станцію миротворчий контингент ООН.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Зараз ми не можемо гарантувати безпеку, оскільки від Запоріжжя до ЗАЕС більше 50 блокпостів із озброєними людьми. Ми про це говорили, і президент про це говорив на зустрічі з Гроссі (Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, - ред.). Те, що пропонувалося - запровадити миротворчий контингент ООН ("блакитні каски", - ред.) на станцію, і тоді у складі цього контингенту може бути місія МАГАТЕ", - розповів він.

За його словами, кілька переговорів було з МАГАТЕ з приводу їхнього приїзду.

"І у всіх заявах, які ми робили, ми говорили, що треба визнати, що основна проблема безпеки ЗАЕС - це присутність там загарбників і те, що вони там роблять. І радикальним рішенням є встановлення демілітаризованої зони на території станції та навколо неї. Ми це просили зробити від початку. І після цього може приїхати місія, і ми зможемо забезпечити її безпеку", - додав Котін.

Як повідомлялося, про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі має намір приїхати на захоплену Запорізьку АЕС або відправити місію стало відомо ще на початку червня.

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Запорожская АЭС