Придумали цілу схему: Авдіївський коксохім став ціллю окупантів для розграбунку

"Колаборанти вигадали спосіб як узаконити розкрадання авдіївського коксохімічного заводу. Вони знайшли “інвестора”, який має стати нібито законним власником одного із найбільших коксохімічних підприємств у Європі. Інформація про те хто саме став господарем підприємства наразі не озвучується", - йдеться в повідомленні.

Водночас у ЦНС наголошують, що "договори" адміністрацій псевдореспублік не мають жодної юридичної сили.

"Ворог це добре розуміє, але працює за принципом - після мене хоть випалена земля", - пояснюють у Центрі нацспротиву.

Зазначається, що процес грабунку Авдіївського коксохіму розпочався відразу, як тільки окупанти захопили завод. Росіяни почали активно вивозити вціліле обладнання до порту Маріуполя під виглядом лому із залишків знищеного ними коксохімічного заводу.

