Грабували мирних жителів. У Харківській області судитимуть 9 російських військових

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

На вкрадену техніку росіяни влаштували собі "фотосесії" у дворі та у кімнатах будинку. Окрім цього вони знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої.

"З будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смарт-годинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль. Загальна вартість вкраденого сягає більше 1 млн грн", - сказано в повідомленні.

Як встановили слідчі, під час окупації села Циркуни Харківського району дев'ять військовослужбовців країни-агресора обікрали один з приватних будинків.

Нагадаємо, що житель Закарпатської області підтримував дії РФ та хотів створити "Підкарпатську Русь". Правоохоронці задокументували його злочинну діяльність, а суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 20 років.

Зрадника, який "зливав" позиції Сил оборони у Дніпропетровській області своєму сину-військовому РФ, засудили до 15 років в'язниці.

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