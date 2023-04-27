Грабували мирних жителів. У Харківській області судитимуть 9 російських військових
Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно дев’яти російських військовослужбовців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.
Як встановили слідчі, під час окупації села Циркуни Харківського району дев'ять військовослужбовців країни-агресора обікрали один з приватних будинків.
"З будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смарт-годинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль. Загальна вартість вкраденого сягає більше 1 млн грн", - сказано в повідомленні.
На вкрадену техніку росіяни влаштували собі "фотосесії" у дворі та у кімнатах будинку. Окрім цього вони знімали цинічні відеоролики, на яких хизувались, як користувались речами власника та розпивали алкогольні напої.
Фото: у Харківській області судитимуть 9 російських військових (t.me/pgo_gov_ua)
Нагадаємо, що житель Закарпатської області підтримував дії РФ та хотів створити "Підкарпатську Русь". Правоохоронці задокументували його злочинну діяльність, а суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 20 років.
Зрадника, який "зливав" позиції Сил оборони у Дніпропетровській області своєму сину-військовому РФ, засудили до 15 років в'язниці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.