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Через порт окупованого Маріуполя росіяни вивезли 140 тис тонн краденого зерна та металу

Середа 31 січня 2024 16:18
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Через порт окупованого Маріуполя росіяни вивезли 140 тис тонн краденого зерна та металу Фото: Через порт окупованого Маріуполя росіяни вивезли 140 тис тонн краденого зерна та металу (cfts.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Протягом 2023 року порт окупованого Маріуполя обробив не менше 65 суден. Сукупний обсяг перевалки в порту за 12 місяців минулого року склав понад 142 тис. т вантажів - переважно зернових та металопродукції, вкраденої в України. З Маріуполя вантажі везуть до трьох російських портів і Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Окуповані порти на узбережжі Азовського моря, Маріуполь і Бердянськ, росіяни використовують для вивезення краденої продукції з тимчасово окупованих територій, а також за воєнним призначенням - доставляючи зброю та спорядження.

Щодо маршрутів незаконного вивезення вантажів, то самі росіяни інформують, що з Маріуполя судна йдуть до портів Ростов-на-Дону, Кавказ, Азов, Севастополь. В перспективі планують відкрити маршрути до Єйська і Новоросійська.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія вивезла з порту окупованого Маріуполя металу на 25 млн доларів.

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Маріуполь зерновий коридор порт
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