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Придумали целую схему: Авдеевский коксохим стал целью окупантов для разграбления

Фото: оккупанты разграбляют Авдеевский коксохим (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты легализуют хищение Авдеевского коксохима. Для этого коллаборанты придумали способ "узаконивания" путем привлечения инвестора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.

"Колаборанты придумали способ как узаконить хищение авдеевского коксохимического завода. Они нашли "инвестора", который должен стать якобы законным владельцем одного из крупнейших коксохимических предприятий в Европе. Информация о том, кто именно стал хозяином предприятия, пока не озвучивается", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС отмечают, что "договоры" администраций псевдореспублик не имеют никакой юридической силы.

"Враг это хорошо понимает, но работает по принципу – после меня хоть выжженная земля", - объясняют в Центре нацсопротивления.

Отмечается, что процесс грабежа Авдеевского коксохима начался сразу, как только оккупанты захватили завод. Россияне начали активно вывозить уцелевшее оборудование в порт Мариуполя под видом лома из остатков уничтоженного коксохимического завода.

Воровство РФ в оккупированных регионах Украины

Стоит отметить, что российские оккупанты систематически обворовывают украинские оккупированные территории. Россияне вывозят все, что попадется им под руку, начиная от техники и зерна и заканчивая животными из заповедников.

Опускаются российские захватчики и до систематического грабежа местного населения оккупированных территорий.

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Авдеевка