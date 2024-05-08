Придумали целую схему: Авдеевский коксохим стал целью окупантов для разграбления

Оккупанты легализуют хищение Авдеевского коксохима. Для этого коллаборанты придумали способ "узаконивания" путем привлечения инвестора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.
"Колаборанты придумали способ как узаконить хищение авдеевского коксохимического завода. Они нашли "инвестора", который должен стать якобы законным владельцем одного из крупнейших коксохимических предприятий в Европе. Информация о том, кто именно стал хозяином предприятия, пока не озвучивается", - говорится в сообщении.
В то же время в ЦНС отмечают, что "договоры" администраций псевдореспублик не имеют никакой юридической силы.
"Враг это хорошо понимает, но работает по принципу – после меня хоть выжженная земля", - объясняют в Центре нацсопротивления.
Отмечается, что процесс грабежа Авдеевского коксохима начался сразу, как только оккупанты захватили завод. Россияне начали активно вывозить уцелевшее оборудование в порт Мариуполя под видом лома из остатков уничтоженного коксохимического завода.
Стоит отметить, что российские оккупанты систематически обворовывают украинские оккупированные территории. Россияне вывозят все, что попадется им под руку, начиная от техники и зерна и заканчивая животными из заповедников.
Опускаются российские захватчики и до систематического грабежа местного населения оккупированных территорий.
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