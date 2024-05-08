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Придумали цілу схему: Авдіївський коксохім став ціллю окупантів для розграбунку

Авдіївка, Середа 08 травня 2024 14:39
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Придумали цілу схему: Авдіївський коксохім став ціллю окупантів для розграбунку Фото: окупанти розграбовують Авдіївський коксохім (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти легалізують розкрадання Авдіївського коксохіму. Для цього колаборанти вигадали спосіб "узаконення" шляхом залучення інвестора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.

"Колаборанти вигадали спосіб як узаконити розкрадання авдіївського коксохімічного заводу. Вони знайшли “інвестора”, який має стати нібито законним власником одного із найбільших коксохімічних підприємств у Європі. Інформація про те хто саме став господарем підприємства наразі не озвучується", - йдеться в повідомленні.

Водночас у ЦНС наголошують, що "договори" адміністрацій псевдореспублік не мають жодної юридичної сили.

"Ворог це добре розуміє, але працює за принципом - після мене хоть випалена земля", - пояснюють у Центрі нацспротиву.

Зазначається, що процес грабунку Авдіївського коксохіму розпочався відразу, як тільки окупанти захопили завод. Росіяни почали активно вивозити вціліле обладнання до порту Маріуполя під виглядом лому із залишків знищеного ними коксохімічного заводу.

Крадіжки РФ в окупованих регіонах України

Варто зауважити, що російські окупанти систематично обкрадають українські окуповані території. Росіяни вивозять все, що потрапиться їм під руку, починаючи від техніки та зерна та закінчуючи тваринами із заповідників.

Опускаються російські загарбники і до систематичного грабунку місцевого населення окупованих територій.

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