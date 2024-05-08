Придумали целую схему: Авдеевский коксохим стал целью окупантов для разграбления
Оккупанты легализуют хищение Авдеевского коксохима. Для этого коллаборанты придумали способ "узаконивания" путем привлечения инвестора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.
"Колаборанты придумали способ как узаконить хищение авдеевского коксохимического завода. Они нашли "инвестора", который должен стать якобы законным владельцем одного из крупнейших коксохимических предприятий в Европе. Информация о том, кто именно стал хозяином предприятия, пока не озвучивается", - говорится в сообщении.
В то же время в ЦНС отмечают, что "договоры" администраций псевдореспублик не имеют никакой юридической силы.
"Враг это хорошо понимает, но работает по принципу – после меня хоть выжженная земля", - объясняют в Центре нацсопротивления.
Отмечается, что процесс грабежа Авдеевского коксохима начался сразу, как только оккупанты захватили завод. Россияне начали активно вывозить уцелевшее оборудование в порт Мариуполя под видом лома из остатков уничтоженного коксохимического завода.
Воровство РФ в оккупированных регионах Украины
Стоит отметить, что российские оккупанты систематически обворовывают украинские оккупированные территории. Россияне вывозят все, что попадется им под руку, начиная от техники и зерна и заканчивая животными из заповедников.
Опускаются российские захватчики и до систематического грабежа местного населения оккупированных территорий.
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