Придумали целую схему: Авдеевский коксохим стал целью окупантов для разграбления

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram .

"Колаборанты придумали способ как узаконить хищение авдеевского коксохимического завода. Они нашли "инвестора", который должен стать якобы законным владельцем одного из крупнейших коксохимических предприятий в Европе. Информация о том, кто именно стал хозяином предприятия, пока не озвучивается", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС отмечают, что "договоры" администраций псевдореспублик не имеют никакой юридической силы.

"Враг это хорошо понимает, но работает по принципу – после меня хоть выжженная земля", - объясняют в Центре нацсопротивления.

Отмечается, что процесс грабежа Авдеевского коксохима начался сразу, как только оккупанты захватили завод. Россияне начали активно вывозить уцелевшее оборудование в порт Мариуполя под видом лома из остатков уничтоженного коксохимического завода.