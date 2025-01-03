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В Приднестровье вводят графики отключений света

Пятница 03 января 2025 17:50
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В Приднестровье вводят графики отключений света Иллюстративное фото: в Приднестровье будут отключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Приднестровье сегодня, 3 января, вечером будут действовать веерные отключения электроэнергии. Это связано с дефицитом в энергосистеме региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемое "министерство экономического развития "ПМР" в Telegram.

По данным "ведомства", с 18:00 и до 22:00 в регионе будут действовать графики отключений электроэнергии, поскольку жители на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема.

Свет планируют отключать на час в городах Тирасполь, Рыбница и Бендеры, а также ряде сел.

"В связи с продолжительностью технологического процесса время отключения-включения электроэнергии может быть увеличено до 30 минут", - уточнили в "министерстве".

Проблемы с электроэнергией в Приднестровье

Напомним, ранее главарь Приднестровья Вадим Красносельский рассказал о том, что главная электростанция региона перешла с газа на уголь.

Это произошло из-за того, что Украина прекратила транзит российского газа.

Также в регионе для местных жителей отключили подачу тепла и газа. Как отметил пресс-секретарь правительства Молдовы Даниель Водэ, причина - в шантаже России.

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Молдова Электроэнергия
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