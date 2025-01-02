Уряд Молдови: РФ залишила людей Придністров'я без тепла і вдається до шантажу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря уряду Молдови Даніеля Воде.

За його словами, на правобережній частині Молдови є світло і вода завдяки відповідальним рішенням. Зокрема, світло, тепло і газ надходить у країну з Румунії, України та європейського ринку. При цьому молдавани, держустанови та молдовські компанії оплачують ці ресурси і не мають боргів.

"Росія через "Газпром" намагається нас шантажувати, залишає людей у Придністров'ї без тепла і поширює дезінформацію, звинувачуючи свою ж дочірню компанію в боргах, які були спростовані міжнародним аудитом", - додав Воде.