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Уряд Молдови: РФ залишила людей Придністров'я без тепла і вдається до шантажу

Кишинів, Четвер 02 січня 2025 22:47
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Уряд Молдови: РФ залишила людей Придністров'я без тепла і вдається до шантажу Ілюстративне фото: постачання газу до Придністров'я припинилося (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія намагається шантажувати Молдову через "Газпром". Вона залишила жителів Придністров'я без тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря уряду Молдови Даніеля Воде.

За його словами, на правобережній частині Молдови є світло і вода завдяки відповідальним рішенням. Зокрема, світло, тепло і газ надходить у країну з Румунії, України та європейського ринку. При цьому молдавани, держустанови та молдовські компанії оплачують ці ресурси і не мають боргів.

"Росія через "Газпром" намагається нас шантажувати, залишає людей у Придністров'ї без тепла і поширює дезінформацію, звинувачуючи свою ж дочірню компанію в боргах, які були спростовані міжнародним аудитом", - додав Воде.

Придністров'я залишилося без газу і гарячої води

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після того, як Україна припинила транзит російського газу, Придністров'я залишилося без постачання газу.

Водночас в уряді Молдови уточнили, що Росія відмовилася постачати газ у регіон обхідним маршрутом.

При цьому так звана "влада" Придністров'я відмовляється від поставок європейського газу.

Водночас "президент" Придністров'я зажадав, щоб Молдова сплатила борги "Тираспольтрансгазу" перед "Газпромом".

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