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У Придністров'ї ліквідували блокпости для угоди з Молдовою щодо газу. - NewsMaker

Фото: у Придністров'ї ліквідували блокпости (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Придністров'ї ліквідували блокпости, що були встановлені ще у 2022 році. Це було умовою для газової угоди з Молдовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Видання зауважило, що військові спостерігачі зі Змішаних миротворчих сил повідомили, що в східних районах Республіки Молдова в Зоні безпеки були розблоковані основні дороги, а також в'їзди та виїзди з населених пунктів. Крім того, бетонні загородження були демонтовані, а супутню інфраструктуру ліквідовано.

Крім того, учасники засідання Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) обговорили організаційні питання, що стосуються роботи всіх делегацій, представлених у Комісії.

За даними Об'єднаного військового командування, з 26 лютого до 4 березня в Зоні безпеки не зафіксовано жодного інциденту. На наступних засіданнях ОКК планується розглянути питання про повернення до звичайного режиму роботи.

Делегація Молдови наголосила, що забезпечення свободи пересування в Зоні безпеки залишиться її пріоритетним завдання.

Проблеми з газом у Придністров'ї

Нагадаємо, що ще минулого місяця РБК-Україна писало, що так звана "влада" Придністров'я вирішила прибрати з "кордону" з Молдовою всі блокпости.

Зауважимо, що постачання газу в Придністров'я припинилося після того, як Україна зупинила транзит російського газу. На цьому тлі в регіоні почалася криза - були введені віялові відключення світла.

Україна заявила про готовність надати допомогу з розв'язанням проблеми у Придністров'ї. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може надати вугілля, а також направити фахівців на Молдовську ДРЕС, яка, за його словами, може виробляти в 10 разів більше електроенергії.

Зеленський запропонував, щоб Україна за допомогу Придністров'ю отримала надлишок електроенергії.

Водночас Молдова погодилася допомогти регіону з поставками газу - вони почалися з 1 лютого.

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Молдова