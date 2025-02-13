Придністров'я прибере всі блокпости з "кордону" з Молдовою: у чому причина
Так звана "влада" Придністров'я вирішила прибрати з "кордону" з Молдовою всі блокпости. Це умова для того, щоб у регіон почалося постачання газу.
Про це заявила делегація Молдови в Об'єднаній контрольній комісії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
За даними делегації, на засіданні комісії "представники" Придністров'я повідомили про скорочення кількості блокпостів у регіоні.
"Інформацію перевірятимуть на місцях військові спостерігачі зі складу Спільних миротворчих сил, які переміщатимуться запланованими маршрутами та надаватимуть детальні звіти", - зазначили в делегації.
Там додали, що Молдова протягом кількох років виступає за ліквідацію всіх несанкціонованих блокпостів на "кордоні" з Придністров'ям.
Молдавський уряд раніше називав ліквідацію блокпостів у Придністров'ї однією з вимог для постачання газу в регіон.
"Влада" Придністров'я встановила 33 блокпости ще 2022 року. Відтоді їхня кількість скоротилася - активні тільки 11.
Проблеми з газом у Придністров'ї
Нагадаємо, постачання газу в Придністров'я припинилося після того, як Україна зупинила транзит російського газу. На цьому тлі в регіоні почалася криза - були введені віялові відключення світла.
Молдова погодилася допомогти регіону з поставками газу - вони почалися з 1 лютого.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.