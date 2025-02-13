Придністров'я прибере всі блокпости з "кордону" з Молдовою: у чому причина

Так звана "влада" Придністров'я вирішила прибрати з "кордону" з Молдовою всі блокпости. Це умова для того, щоб у регіон почалося постачання газу.

Про це заявила делегація Молдови в Об'єднаній контрольній комісії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

За даними делегації, на засіданні комісії "представники" Придністров'я повідомили про скорочення кількості блокпостів у регіоні.

"Інформацію перевірятимуть на місцях військові спостерігачі зі складу Спільних миротворчих сил, які переміщатимуться запланованими маршрутами та надаватимуть детальні звіти", - зазначили в делегації.

Там додали, що Молдова протягом кількох років виступає за ліквідацію всіх несанкціонованих блокпостів на "кордоні" з Придністров'ям.

Молдавський уряд раніше називав ліквідацію блокпостів у Придністров'ї однією з вимог для постачання газу в регіон.

"Влада" Придністров'я встановила 33 блокпости ще 2022 року. Відтоді їхня кількість скоротилася - активні тільки 11.