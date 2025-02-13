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Придністров'я прибере всі блокпости з "кордону" з Молдовою: у чому причина

Четвер 13 лютого 2025 21:39
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Придністров'я прибере всі блокпости з "кордону" з Молдовою: у чому причина Ілюстративне фото: Придністров'я вирішило прибрати всі блокпости на "кордоні" з Молдовою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Так звана "влада" Придністров'я вирішила прибрати з "кордону" з Молдовою всі блокпости. Це умова для того, щоб у регіон почалося постачання газу.

Про це заявила делегація Молдови в Об'єднаній контрольній комісії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За даними делегації, на засіданні комісії "представники" Придністров'я повідомили про скорочення кількості блокпостів у регіоні.

"Інформацію перевірятимуть на місцях військові спостерігачі зі складу Спільних миротворчих сил, які переміщатимуться запланованими маршрутами та надаватимуть детальні звіти", - зазначили в делегації.

Там додали, що Молдова протягом кількох років виступає за ліквідацію всіх несанкціонованих блокпостів на "кордоні" з Придністров'ям.

Молдавський уряд раніше називав ліквідацію блокпостів у Придністров'ї однією з вимог для постачання газу в регіон.

"Влада" Придністров'я встановила 33 блокпости ще 2022 року. Відтоді їхня кількість скоротилася - активні тільки 11.

Проблеми з газом у Придністров'ї

Нагадаємо, постачання газу в Придністров'я припинилося після того, як Україна зупинила транзит російського газу. На цьому тлі в регіоні почалася криза - були введені віялові відключення світла.

Молдова погодилася допомогти регіону з поставками газу - вони почалися з 1 лютого.

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