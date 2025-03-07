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В Приднестровье ликвидировали блокпосты для сделки с Молдовой по газу, - NewsMaker

Фото: в Приднестровье ликвидировали блокпосты (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Приднестровье ликвидировали блокпосты, которые были установлены еще в 2022 году. Ликвидация блокпостов была условием для газового соглашения с Молдовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Издание отметило, что военные наблюдатели из Смешанных миротворческих сил сообщили, что в восточных районах Республики Молдова в Зоне безопасности были разблокированы основные дороги, а также въезды и выезды из населенных пунктов. Кроме того, бетонные заграждения были демонтированы, а сопутствующая инфраструктура ликвидирована.

Кроме того, участники заседания Объединенной контрольной комиссии (ОКК) обсудили организационные вопросы, касающиеся работы всех делегаций, представленных в Комиссии.

По данным Объединенного военного командования, с 26 февраля по 4 марта в Зоне безопасности не зафиксировано ни одного инцидента. На следующих заседаниях ОКК планируется рассмотреть вопрос о возвращении к обычному режиму работы.

Делегация Молдовы подчеркнула, что обеспечение свободы передвижения в Зоне безопасности останется ее приоритетной задачей.

Проблемы с газом в Приднестровье

Напомним, что еще в прошлом месяце РБК-Украина писало, что так называемая "власть" Приднестровья решила убрать с "границы" с Молдовой все блокпосты.

Заметим, что поставки газа в Приднестровье прекратились после того, как Украина остановила транзит российского газа. На этом фоне в регионе начался кризис - были введены веерные отключения света.

Украина заявила о готовности оказать помощь с решением проблемы в Приднестровье. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может предоставить уголь, а также направить специалистов на Молдавскую ГРЭС, которая, по его словам, может производить в 10 раз больше электроэнергии.

Зеленский предложил, чтобы Украина за помощь Приднестровью получила избыток электроэнергии.

В то же время Молдова согласилась помочь региону с поставками газа - они начались с 1 февраля.

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