В Приднестровье ликвидировали блокпосты для сделки с Молдовой по газу, - NewsMaker

Издание отметило, что военные наблюдатели из Смешанных миротворческих сил сообщили, что в восточных районах Республики Молдова в Зоне безопасности были разблокированы основные дороги, а также въезды и выезды из населенных пунктов. Кроме того, бетонные заграждения были демонтированы, а сопутствующая инфраструктура ликвидирована.

Кроме того, участники заседания Объединенной контрольной комиссии (ОКК) обсудили организационные вопросы, касающиеся работы всех делегаций, представленных в Комиссии.

По данным Объединенного военного командования, с 26 февраля по 4 марта в Зоне безопасности не зафиксировано ни одного инцидента. На следующих заседаниях ОКК планируется рассмотреть вопрос о возвращении к обычному режиму работы.

Делегация Молдовы подчеркнула, что обеспечение свободы передвижения в Зоне безопасности останется ее приоритетной задачей.