Придністров'я відмовилося від закупівлі європейського газу замість російського

Допомога від Молдови

Нагадаємо, вчора, 2 січня, виконувач обов'язків глави "Молдовагаз" Вадим Чебан заявив, що Молдова запропонувала допомогу невизнаному Придністров'ю в постачанні газу.

Така пропозиція надійшла після того, як так звана "ПМР" припинила отримувати російський газ, оскільки Україна зупинила транзит.

Після цього в Придністров'ї припинили подачу тепла і газу місцевим жителям.

Пропозицію про допомогу Молдова надіслала керівництву "Тираспольтрансгазу".

До слова, сьогодні, 3 січня, ввечері в Придністров'ї діють віялові відключення світла, оскільки рівень споживання перевищив рівень генерації.

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