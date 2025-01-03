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Приднестровье отказалось от закупки европейского газа вместо российского

Иллюстративное фото: Приднестровье не будет покупать европейский газ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Так называемые "власти" Приднестровья не захотели покупать европейский газ вместо российского. Они отклонили предложение помощи от Молдовы.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии IPN заявил исполняющий обязанности главы "Молдовагаз" Вадим Чебан.

По его словам, "власти" Приднестровья объяснили отказ от европейского газа из-за “более высоких и нестабильных цен". 

При этом Тирасполь заявил, что ожидает возобновления поставок газа от "Газпрома" по контракту, действие которого завершится в 2026 году. 

Помощь от Молдовы

Напомним, вчера, 2 января, исполняющий обязанности главы "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдова предложила помощь непризнанному Приднестровью в поставках газа.

Такое предложение поступило после того, как так называемая "ПМР" прекратила получать российский газ, поскольку Украина остановила транзит.

После этого в Приднестровье прекратили подачу тепла и газа местным жителям.

Предложение о помощи Молдова направила руководству "Тираспольтрансгаза".

К слову, сегодня, 3 января, вечером в Приднестровье действуют веерные отключения света, поскольку уровень потребления превысил уровень генерации.

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