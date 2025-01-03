Приднестровье отказалось от закупки европейского газа вместо российского

Помощь от Молдовы

Напомним, вчера, 2 января, исполняющий обязанности главы "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдова предложила помощь непризнанному Приднестровью в поставках газа.

Такое предложение поступило после того, как так называемая "ПМР" прекратила получать российский газ, поскольку Украина остановила транзит.

После этого в Приднестровье прекратили подачу тепла и газа местным жителям.

Предложение о помощи Молдова направила руководству "Тираспольтрансгаза".

К слову, сегодня, 3 января, вечером в Приднестровье действуют веерные отключения света, поскольку уровень потребления превысил уровень генерации.

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