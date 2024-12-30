"Придністров'я" припинило постачання газу до низки держустанов: в чому причина

Відключення було введено за два дні до закінчення транзитної угоди, яку Україна відмовляється продовжити. Це, як пише Reuters, викликало побоювання з приводу масових відключень електроенергії в Новий рік у Молдові.

Так, компанія "Тираспольтрансгаз", яка займається розподілом газу в проросійському сепаратистському регіоні, заявила, що 12 держустанов були відрізані від поставок газу в районі міст Дубоссари і Бендери. Це населені пункти, які розташовані на кордоні з територіями, які контролює уряд Молдови.

До числа 12 об'єктів увійшли чотири навчальні заклади, медичний заклад, а також відділення поліції і прокуратора.

Скорочення було введено наступного дня після того, як "Газпром" заявив, що призупинить експорт газу в Молдову з 1 січня через непогашену заборгованість Кишинева.

Молдова, зі свого боку, заперечує звинувачення в заборгованості за минулі поставки і звинувачує Росію в дестабілізації обстановки в країні.

"Справжня мета Кремля тут - дестабілізувати Молдову і занурити її в хаос", - заявляв нещодавно колишній міністр енергетики країни Віктор Павліков.

Москва всі подібні звинувачення заперечує.

Reuters пише, що загалом Росія постачає до Молдови близько 2 млрд кубометрів газу на рік, який транспортують через Україну до так званого "Придністров'я", де теплова електростанція виробляє дешеву електроенергію, яку далі продають у контрольовані урядом райони Молдови.

Наразі Кишинів і Придністров'я запровадили надзвичайний економічний стан, включно із заходами щодо скорочення споживання електроенергії в години пік.