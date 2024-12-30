"Приднестровье" прекратило поставки газа в ряд госучреждений: в чем причина

Отключение было введено за два дня до окончания транзитного соглашения, которое Украина отказывется продлить. Это, как пишет Reuters, вызвало опасения по поводу массовых отключений электроэнергии в Новый год в Молдове.

Так, компания "Тираспольтрансгаз", которая занимается распределением газа в пророссийском сепаратистском регионе, заявила, что 12 госучреждений были отрезаны от поставок газа в районе городов Дубоссары и Бендеры. Это населенные пункты, которые находятся на границе с территориями, которые контролирует правительство Молдовы.

В число 12 объектов вошли четыре учебных заведения, медицинское учреждение, а также отделение полиции и прокуратора.

Сокращения были введены на следующий день после того, как "Газпром" заявил, что приостановит экспорт газа в Молдову с 1 января из-за непогашенной задолженности Кишинева.

Молдова в свою очередь оспаривает обвинения в задолженности за прошлые поставки и обвиняет Россию в дестабилизации обстановки в стране.

"Настоящая цель Кремля здесь - дестабилизировать Молдову и ввергнуть ее в хаос", - заявлял недавно бывший министр энергетики страны Виктор Павликов.

Москва все подобные обвинения отрицает.

Reuters пишет, что в целом Россия поставляет в Молдову около 2 млрд кубометров газа в год, которое транспортируется через Украину в так называемое "Приднестровье", где тепловая электростанция вырабатывает дешевую электроэнергию, которая далее продается в контролируемые правительством районы Молдовы.

В настоящее время Кишинев и Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение, включая меры по сокращению потребления электроэнергии в часы пик.