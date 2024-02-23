Придністров'я може організувати "референдум" про приєднання до Росії, - ISW

Експерти попереджають, що, імовірно, про це буде заявлено на нещодавно анонсованому на цю дату "Конгресі депутатів Придністров'я" в підконтрольному Кремлю регіоні, де наразі проживає приблизно 470 тисяч осіб.

"Приводом для такого заклику буде нібито необхідність захистити російських громадян і "співвітчизників" у Придністров’ї від загроз з боку Молдови чи НАТО, чи обох", - йдеться в публікації.

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін міг би оголосити про анексію Придністров’я під час свого запланованого звернення до Федеральних зборів Росії 29 лютого, хоча це здається малоймовірним, додають аналітики.

"Швидше за все, Путін привітає будь-які дії Конгресу депутатів Придністров’я та висловить свої зауваження щодо ситуації", - йдеться у звіті.

В ISW пропонують відповідну оцінку ситуації як попередження "про серйозну подію з невизначеною ймовірністю".

"Представники уряду Молдови заявляють, що станом на 22 лютого ситуація в Молдові навряд чи погіршиться", - додали експерти.

Цілі Росії у Придністров'ї

У публікації також зазначається, що Кремль вважає неприйнятним статус кандидата Молдови в ЄС, так само, як він вважав неприйнятною Угоду про асоціацію України з ЄС у 2014 році.

"Кремль прагне використати Придністров’я як контрольовану Росією проксі, яку він може використати, щоб, серед іншого, зірвати процес вступу Молдови до ЄС. Кремль історично домінував у геополітичній орієнтації Молдови через проросійських політичних проксі в уряді Молдови", - передають аналітики.

Крім того, Кремль також може прагнути використати Придністров'я як "місце, з якого він може проводити операції гібридної війни проти Молдови, України та НАТО".

"Зрештою, вона може спробувати дестабілізувати Молдову за допомогою Придністров’я, щоб створити кризу на південно-східному фланзі НАТО. Ці цілі взаємно сумісні", - зауважується у звіті.

Ситуація навколо Придністров'я

Нагадаємо, Придністров'я є регіоном Молдови уздовж лівого берега річки Дністер. Історичного його заселяли переважно українці (русини) та молдовани (волохи).

У 1990 році в регіоні за військової підтримки армії РФ утворилася самопроголошена "Придністровська Молдавська Республіка". У світі її визнали лише кілька "держав" із невизнаним сепаратистським статусом - "Абхазія" та "Південна Осетія". Столицею цієї "республіки" є місто Тирасполь.

У 1990-ті між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та військами Молдови - з іншого, спалахнув збройний конфлікт, що завершився перемогою сепаратистів за участі росармії. Після цього Молдова втратила контроль над регіоном.

Нещодавно президент Молдови Майя Санду не виключила, що найближчими роками з'явиться "геополітична можливість" для розв'язання питання Придністровського регіону.

Додамо, що у Генштабі Румунії вважають, що якщо РФ виграє війну проти України, то наступною ціллю агресора буде Молдова.

Нагадаємо також, що РФ тим часом підкуповувала виборців, які брали участь у місцевих виборах в листопаді минулого року.