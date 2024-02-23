Приднестровье может организовать "референдум" о присоединении к России - ISW

Эксперты предупреждают, что, вероятно, об этом будет заявлено на недавно анонсированном на эту дату "Конгрессе депутатов Приднестровья" в подконтрольном Кремлю регионе, где сейчас проживает примерно 470 тысяч человек.

"Поводом для такого призыва будет якобы необходимость защитить российских граждан и "соотечественников" в Приднестровье от угроз со стороны Молдовы или НАТО или обоих", - говорится в публикации.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин мог бы объявить об аннексии Приднестровья во время своего запланированного обращения в Федеральное собрание России 29 февраля, хотя это кажется маловероятным, добавляют аналитики.

"Скорее всего, Путин приветствует любые действия Конгресса депутатов Приднестровья и выскажет свои замечания по ситуации", - говорится в отчете.

В ISW предлагают соответствующую оценку ситуации как предупреждение "о серьезном событии с неопределенной вероятностью".

"Представители правительства Молдовы заявляют, что по состоянию на 22 февраля ситуация в Молдове вряд ли ухудшится", - добавили эксперты.

Цели в России в Приднестровье

В публикации также отмечается, что Кремль считает неприемлемым статус кандидата Молдовы в ЕС, равно как он считал неприемлемым Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в 2014 году.

"Кремль стремится использовать Приднестровье в качестве контролируемой Россией прокси, которую он может использовать, чтобы, среди прочего, сорвать процесс вступления Молдовы в ЕС. Кремль исторически доминировал в геополитической ориентации Молдовы из-за пророссийских политических прокси в правительстве Молдовы", - передают аналитики.

Кроме того, Кремль также может стремиться использовать Приднестровье в качестве "места, с которого он может проводить операции гибридной войны против Молдовы, Украины и НАТО".

"В конце концов, она может попытаться дестабилизировать Молдову с помощью Приднестровья, чтобы создать кризис на юго-восточном фланге НАТО. Эти цели взаимосовместимы", - отмечается в отчете.

Ситуация вокруг Приднестровья

Напомним, Приднестровье является регионом Молдовы вдоль левого берега реки Днестр. Исторически его заселяли преимущественно украинцы (русины) и молдаване (волохи).

В 1990 году в регионе при военной поддержке армии РФ образовалась самопровозглашенная "Приднестровская Молдавская Республика". В мире ее признали всего несколько "государств" с непризнанным сепаратистским статусом - "Абхазия" и "Южная Осетия". Столицей этой "республики" является город Тирасполь.

В 1990-е между сепаратистами и российскими военными с одной стороны и войсками Молдовы - с другой, разразился вооруженный конфликт, завершившийся победой сепаратистов с участием росармии. После этого Молдова потеряла контроль над регионом.

Недавно президент Молдовы Майя Санду не исключила, что в ближайшие годы появится "геополитическая возможность" по решению вопроса Приднестровского региона.

В Генштабе Румынии считают, что если РФ выиграет войну против Украины, то следующей целью агрессора будет Молдова.

Напомним также, что РФ в это время подкупала избирателей, принимавших участие в местных выборах в ноябре прошлого года.