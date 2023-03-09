В Приднестровье заявили о предотвращении "теракта", обвиняют СБУ

Фото: в Приднестровье предотвратили покушение против ряда чиновников, обвиняют СБУ (Getty Images)

В Приднестровье заявили о якобы предотвращении "теракта". Преступление готовилось "по указанию СБУ, против ряда должностных лиц".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу так называемого "Министерства госбезопасности республики".