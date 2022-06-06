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В Приднестровье заявили о якобы диверсии на автобазе военных РФ: что известно

Фото: на автобазу "миротворцев" якобы сбросили гранаты (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В оккупированном Приднестровском регионе Молдовы якобы произошла очередная диверсия. На этот раз - в отношении российского военного контингента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный "следственный комитет".

Сообщается, что накануне утром в районе села Владимировка (возле границы с Украиной) с дрона якобы сбросили гранаты РГД-5 на автобазу подразделения "миротворческого контингента".

"Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работали специалисты, проводились необходимые следственно-оперативные мероприятия, изъяты фрагменты взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Также местные силовики добавили, что назначен ряд специальных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства диверсии.

Напомним, до этого о провокациях в Приднестровье сообщали в мае, тогда неизвестные пытались поджечь военкомат и нефтебазу.

Генеральный штаб ВСУ считает, что Россия может в своих интересах использовать провокации в Приднестровье, чтобы дестабилизировать регион и оправдать возможное вторжение в Украину с этого направления.

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ПриднестровьеВойна России против Украины