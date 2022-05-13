В Приднестровье заявили о попытках поджечь военкомат и нефтебазу

В оккупированном Приднестровском регионе Молдовы неизвестные якобы пытались поджечь нефтебазу и военкомат. В обоих случаях на месте нашли осколки бутылок с зажигательной смесью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram местного так называемого "МВД".

Сообщается, что инциденты произошли в Тирасполе с разницей почти в 30 минут. Сначала утром возле нефтебазы остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный, кинул зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. Загоревшаяся трава была быстро потушена.

"Спустя примерно полчаса в здание военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной", - говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет, осколки бутылок с остатками зажигательной смеси забрали на экспертизу. На территории Приднестровья объявлен план "Перехват", ищут автомобиль на иностранных номерах.

Фото: приднестровская "полиция" на месте инцидента (t.me/mvdpmr)