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У Придністров'ї заявили про нібито диверсію на автобазі військових РФ: що відомо

Фото: на автобазу "миротворців" нібито скинули гранати (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

В окупованому Придністровському регіоні Молдови нібито сталася чергова диверсія. Цього разу - щодо російського військового контингенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий "Слідчий комітет".

Повідомляється, що напередодні вранці в районі села Володимирівка (біля кордону з Україною) з дрона нібито скинули гранати РГД-5 на автобазу підрозділу "миротворчого контингенту".

"Постраждалих і руйнувань немає. На місці події працювали фахівці, проводилися необхідні слідчо-оперативні заходи, вилучені фрагменти вибухових пристроїв", - йдеться в повідомленні.

Також місцеві силовики додали, що призначено низку спеціальних експертиз, встановлюються всі обставини диверсії.

Нагадаємо, до цього про провокації в Придністров'ї повідомляли в травні, тоді невідомі намагалися підпалити військкомат і нафтобазу.

Генеральний штаб ЗСУ вважає, що Росія може в своїх інтересах використовувати провокації в Придністров'ї, щоб дестабілізувати регіон і виправдати можливе вторгнення в Україну з цього напрямку.

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ПриднестровьеВійна Росії проти України