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В Приднестровье вооруженные формирования перевели на повседневный режим работы

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Приднестровские вооруженные формирования были переведены на повседневный режим работы по состоянию полной боеготовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

При этом несмотря на то, что местные вооруженные формирования были переведены на повседневный режим работы, угроза со стороны Приднестровского региона все еще сохраняется, ведь там также базируются российские войска.

"Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, по состоянию на 10 мая вооруженные формирования все еще сохраняли состояние повышенной боевой готовности.

Также стоит заметить, что "президент" самопровозглашенной ПМР Вадим Красносельский опроверг слухи о намерении напасть на территорию Украины. Заявил, что война против нашей страны, якобы, невозможна.

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ПриднестровьеГенштаб ВСУВойна России против Украины