В Приднестровье военные РФ сохраняют состояние полной боеготовности, - Генштаб
В Приднестровье местные вооруженные формирования и военные РФ продолжают находится в состоянии повышенной боевой готовности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
По информации украинского военного руководства, на территории Приднестровского региона Республики Молдова до сих пор действует усиленный уровень террористической угрозы. В связи с этим войска РФ и другие вооруженные формирования находятся в состоянии полной боеготовности.
При этом, по данным Генштаба, в Приднестровье не начали мобилизацию населения.
Ранее мы сообщали, что "президент" самопровозглашенной ПМР Вадим Красносельский опроверг слухи о намерении напасть на территорию Украины. Заявил, что война против нашей страны, якобы, невозможна.
Также мы писали, что спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе с Молдовой на приднестровском сегменте ситуация контролируемая. Однако РФ может использовать Приднестровье для наращивания агрессии против Украины.
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