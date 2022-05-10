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В Приднестровье военные РФ сохраняют состояние полной боеготовности, - Генштаб

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Вторник 10 мая 2022 18:56
В Приднестровье военные РФ сохраняют состояние полной боеготовности, - Генштаб Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Приднестровье местные вооруженные формирования и военные РФ продолжают находится в состоянии повышенной боевой готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

По информации украинского военного руководства, на территории Приднестровского региона Республики Молдова до сих пор действует усиленный уровень террористической угрозы. В связи с этим войска РФ и другие вооруженные формирования находятся в состоянии полной боеготовности.

При этом, по данным Генштаба, в Приднестровье не начали мобилизацию населения.

Ранее мы сообщали, что "президент" самопровозглашенной ПМР Вадим Красносельский опроверг слухи о намерении напасть на территорию Украины. Заявил, что война против нашей страны, якобы, невозможна.

Также мы писали, что спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе с Молдовой на приднестровском сегменте ситуация контролируемая. Однако РФ может использовать Приднестровье для наращивания агрессии против Украины.

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