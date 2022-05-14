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У Придністров'ї збройні формування перевели на повсякденний режим роботи

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Придністровські збройні формування були переведені на повсякденний режим роботи зі стану повної боєготовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що, не дивлячись на те, що місцеві збройні формування були переведені на повсякденний режим роботи, загроза для України з боку Придністровського регіону все ще зберігається, адже там базуються російські війська.

"Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності", - сказано у повідомленні Генштаба.

Нагадаємо, станом на 10 травня збройні формування Придністров'я все ще зберігали стан підвищеної бойової готовності.

Також варто зазначити, що "президент" самопроголошеної ПМР Вадим Красносельський заперечив чутки про намір напасти на територію України. Заявив, що війна проти нашої країни, нібито, є неможливою.

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ПриднестровьеГенштаб ВСУВійна Росії проти України