В Приднестровье утверждают, что не планируют воевать против Украины

По словам Красносельского, информация об опасности со стороны Приднестровья не соответствует действительности.

"На самом деле все даже кто заявляет и делает такие заявления - украинские политики разного ранга, они прекрасно понимают невозможность нападения Приднестровья на Украину", - заявил "президент" самопровозглашенной страны.

Также он отметил, что соответствующая информация также влияет и на жителей самого же Приднестровья.