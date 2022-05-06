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У Придністров'ї стверджують, що не планують воювати проти України

Фото: президент самопроголошеної ПМР Вадим Красносельський (president_gospmr_org)
Автор: Сергій Пишкін

Президент самопроголошеної ПМР Вадим Красносельський заперечив чутки про намір напасти на територію України. Заявив, що війна проти нашої країни, нібито, є неможливою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новости Приднестровья".

За словами Красносельського, інформація про небезпеку з боку Придністров’я не відповідає дійсності.

"Насправді всі навіть хто заявляє і робить такі заяви - українські політики різного рангу, вони чудово розуміють неможливість нападу Придністров'я на Україну", - заявив президент самопроголошеної країни.

Також він зауважив, що відповідна інформація також впливає й на жителів самого ж Придністров’я.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами спікера Держприкордонслужби Андрія Демченка, ситуація на кордоні з Придністров'ям наразі є контрольованою. Однак, Росія може використати цей сегмент для нарощування агресії проти України.

Тим часом згідно з даними Генерального штабу, в Придністров'ї готують евакуацію родин російських військових. На думку начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, загроза для України з боку невизнаного регіону є невеликою.

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