У Придністров'ї стверджують, що не планують воювати проти України

За словами Красносельського, інформація про небезпеку з боку Придністров’я не відповідає дійсності.

"Насправді всі навіть хто заявляє і робить такі заяви - українські політики різного рангу, вони чудово розуміють неможливість нападу Придністров'я на Україну", - заявив президент самопроголошеної країни.

Також він зауважив, що відповідна інформація також впливає й на жителів самого ж Придністров’я.