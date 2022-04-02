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В Приднестровье говорят о силовом принуждении к участию в войне против Украины, - Генштаб

Фото: российские "миротворцы" в Приднестровье (mopmr.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Приднестровье местные жители говорят о силовом принуждении военных непризнанной республики к участию войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Среди местного населения непризнанного Приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой ПМР (Приднестровской Молдавской республики - ред.) к участию в войне против Украины", - отметили в Генштабе.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ обвинил российский контингент в Приднестровье в подготовке провокаций на границе с Украиной.

Отметим, оккупационные власти Приднестровского региона Молдовы опровергают подготовку провокаций и участие в войне против Украины.

Война России против Украины идет 38-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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ПриднестровьеМолдоваГенштаб ВСУВойна России против Украины